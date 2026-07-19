CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Kaleye Eduardo

Kaleye Eduardo

Göztepe, kaleci Lis’in yerine Brezilya’nın gelecek vadeden isimlerinden olan A.Paranaense’de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Eduardo’yu radarına aldı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Kaleye Eduardo

Göztepe, transferde hız kesmiyor. Göz- Göz'ün, kaleci Lis'in ayrılığı sonrasında Brezilya Serie A'da Athletico Paranaense'den 20 yaşındaki Carlos Eduardo ile ilgilendiği öğrenildi. Sport Republic'in Güney Amerika'daki geniş scout ağı tarafından takip edilen isimlerden biri olduğu belirtilen 20 yaşındaki Carlos Eduardo'nun, gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği bildirildi. 1.87 boyundaki genç eldiven, Brezilya U20 Şampiyonası'nda oynadığı 21 maçta 29 gol yedi. 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

G.Saray'ın transferi Messi'li Arjantin'den!
F.Bahçe'ye transferde sürpriz orta saha!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Leao müjdesi!
Yamal'dan Dünya Kupası zaferi sonrası dikkat çeken davranış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! 01:33
F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! 01:33
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... 01:33
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor 01:32
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 01:32
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! 01:32
Daha Eski
F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi 01:32
G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! 01:32
Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti 01:32
Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! 01:32
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! 01:32
G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi 01:32