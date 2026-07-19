Kaleye Eduardo

Göztepe, transferde hız kesmiyor. Göz- Göz'ün, kaleci Lis'in ayrılığı sonrasında Brezilya Serie A'da Athletico Paranaense'den 20 yaşındaki Carlos Eduardo ile ilgilendiği öğrenildi. Sport Republic'in Güney Amerika'daki geniş scout ağı tarafından takip edilen isimlerden biri olduğu belirtilen 20 yaşındaki Carlos Eduardo'nun, gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği bildirildi. 1.87 boyundaki genç eldiven, Brezilya U20 Şampiyonası'nda oynadığı 21 maçta 29 gol yedi. 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.