Göz Göz çok iddialı

Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe'de gözler milli ara sonrasına çevrildi. Ligde son 6 haftada galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, bu şanssızlığını artık bitirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Gençlerbirliği, ardından ligin erteleme maçında evinde ağırlayacağı Galatasaray mücadelelerinden galibiyet amaçlıyor.

Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un çıkış olarak iki maçtan 6 puan istediği vurgulandı. Aynı zamanda Avrupa potasından kopmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarını sevindirmek istiyor. Göztepe'nin fikstüründe kalan 7 haftanın 4'ünün iç sahada olması da avantaj olarak gösterildi.

EN İSTİKRARLISI CHERNİ

Göztepe'de sol bek Amin Cherni bu sezon tüm resmi maçlarda forma giymeyi başardı. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le birlikte 27 resmi maçın 27'sinde de oynayan Tunuslu oyuncu takımın adeta vazgeçilmezi oldu. Cherni 2 bin 318 dakika süre aldı. Cherni, ayrıca Süper Lig'de 4 asist yapmayı başardı. 24 yaşındaki sol bek takımın en çok gol pası veren ismi oldu.