Valorant'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? Riot Games'ten açıklama geldi!
Riot Games tarafından üretilen ve büyük beğeni toplayan Valorant hakkında merak edilen konulardan biri de oyunun konsol ve mobil sürümlerinin gelip gelmeyeceği oldu. Riot Games yaptığı açıklama ile merak edilenlere cevap verdi. Peki Valorant'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? Valorant sistem gereksinimleri ne?
Valorant büyük ilgi görüyor! Kapalı beta sürecinin başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen VALORANT hakkında en merak edilen konuların başında oyunun konsol ve mobil sürümlerinin gelip gelmeyeceği oldu. Oyunun geliştiricilerinden Riot Games konu hakkında açıklama yaptı.
LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR
Riot Games'in yeni FPS oyunu VALORANT kapalı beta sürecinin başlamasından kategorisinde lider olarak yoluna devam ediyor. Liderlik koltuğunu hiç bir oyuna kaptırmayan oyun özellikle Türkçe olmasıyla büyük beğeni toplamıştı.
MOBİL VE KONSOL SÜRÜMLERİ GELECEK Mİ?
VALORANT geliştiricilerinden Joe Ziegler mobil ve konsol platformları için oyunun akıbeti hakkında konuştu. Jiegler yaptığı açıklamada, "Bu platformları keşfetmeye çalışırken bir yandan da takım olarak PC oyuncularına en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz" dedi.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 20:12
- Valorant'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? Riot Games'ten açıklama geldi!
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Valorant'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? Riot Games'ten açıklama geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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