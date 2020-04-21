Valorant'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? Riot Games'ten açıklama geldi! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? 'ten açıklama geldi!

Valorant'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? Riot Games'ten açıklama geldi!

tarafından üretilen ve büyük beğeni toplayan hakkında merak edilen konulardan biri de oyunun konsol ve mobil sürümlerinin gelip gelmeyeceği oldu. Riot Games yaptığı açıklama ile merak edilenlere cevap verdi. Peki Valorant'ın konsol ve mobil sürümleri gelecek mi? Valorant sistem gereksinimleri ne?

büyük ilgi görüyor! Kapalı beta sürecinin başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen VALORANT hakkında en merak edilen konuların başında oyunun konsol ve mobil sürümlerinin gelip gelmeyeceği oldu. Oyunun geliştiricilerinden konu hakkında açıklama yaptı.

LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Riot Games'in yeni FPS oyunu VALORANT kapalı beta sürecinin başlamasından kategorisinde lider olarak yoluna devam ediyor. Liderlik koltuğunu hiç bir oyuna kaptırmayan özellikle Türkçe olmasıyla büyük beğeni toplamıştı.

MOBİL VE KONSOL SÜRÜMLERİ GELECEK Mİ?

VALORANT geliştiricilerinden Joe Ziegler mobil ve konsol platformları için oyunun akıbeti hakkında konuştu. Jiegler yaptığı açıklamada, "Bu platformları keşfetmeye çalışırken bir yandan da takım olarak oyuncularına en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz" dedi.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 20:12
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