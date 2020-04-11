Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) güncelleme geldi! Herkes bu güncellemeyi bekliyordu Haritalar, silahlar...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, kendisini karantinaya alan birçok kişinin oyunlarla daha fazla buluşmasına sebep oldu. Karantina sürecinde oyun satışlarında ve indirmelerinde rekor bir seviye hakimken, dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Counter Strike: Global Offensive'e kullanıcıların uzun süredir beklediği güncelleme geldi. Gelen bu güncelleme ile haritalar, silahlar ve daha birçok eksik tamamlandı.
Uzun süre önce gelen güncelleme ile SG553 silahının fiyatı düşürülmüş ve bu silah oyun içerisinde dengesizlik yaratmıştı. Oyunseverler bu durumdan oldukça şikayetçiyken CS:GO yeni güncelleme ile dengelemeyi sağladı. Gece saatlerinde gelen güncelleme ile birçok değişiklik yapıldı. işte detaylar...
SG553 ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Silahın atış hızı ve doğruluğunda büyük bir değişiklik yapıldı. SG553'ün daha yavaş mermi atması sağlandı.
AUG ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Kapalı dürbünde doğruluğu iyileştirildi, dürbünlü iken olan atış doğruluğu düşürüldü.
DEAGLE ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Oyunun en dengelenmiş silahlarından olan cep AWP'si Deagle'a da yıllar sonra güncelleme geldi. Silahın doğruluğu iyileştirildi.
M4A1-S ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Tüfeğin $3100 değerindeki fiyatı düşürülerek $2900'e getirildi.
TEC-9 VE BİZON ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Oyunun en az tercih edilen iki silahı Tec-9 ve Bizon'a küçük değişiklikler yapıldı. Tabancanın atış doğruluğu iyileştirildi.
Haritalar
Inferno haritasında yapılan güncelleme ile A bombalama alanından gelecek olan saldırılar engellenebilecek. Scrimmage'de yer alan Anubis haritası, birçok düzeltme ile birlikte Rekabetçi moda eklendi. Office haritasında da ofis içerisine "Sigara İçilmez" ibareleri eklendi. İçecek makineleri yeniden dolduruldu. Mutfak bölümü düzenli hale getirildi.
Overpass haritasında ise A bombalama alanının zemini değiştirildi. Haritanın aydınlatması üzerinde ise yeniden çalışıldı ve değiştirildi. Mirage haritasında birçok küçük iyileştirme yapıldı. Artık arabanın arkasındaki oyuncunun ayağı görünmeyecek.
- 11.04.2020
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) güncelleme geldi! Herkes bu güncellemeyi bekliyordu Haritalar, silahlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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