Lemina belirsizliği

Yeni ve zamlı bir sözleşme bekleyen Mario Lemina konusundaki belirsizlik devam ediyor. Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Gabonlu oyuncu ile sözleşme konusunda ufak detaylar aşılabilmiş değil. Ya ilerleyen günlerde orta yol bulunacak ya da Icardi'de olduğu gibi yollar ayrılacak. Ancak taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.