Gençler beğenildi

Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında genç oyuncuların performansı büyük beğeni topladı. Yeni sezonda genç oyunculara daha fazla forma şansı vermeye hazırlanan teknik direktör Okan Buruk'un sezon içerisinde ve özellikle kupa maçlarında genç futbolcuları değerlendireceği öğrenildi.

ADA YÜZGEÇ HAYRAN BIRAKTI

Sarı-kırmızılı takımın 17 yaşındaki genç yıldızı Ada Yüzgeç, Ümraniyespor maçında attığı golle dikkat çekti. Golü sonrası Mauro Icardi sevinci gerçekleştiren Ada, "Eğer gelişmek istiyorsan, Galatasaray'da gerçekten gelişiyorsun. Bu yüzden Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak altyapıdan ayrılan oyunculara da göndermede bulundu.

KAZIMCAN SEVİNCİ

Geçen sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Kazımcan Karataş, hazırlık döneminde en fazla beğenilen isimlerin başında geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un testlerde ilk sırada geldiğini ifade ettiği genç sol bek, Ümraniyespor maçında da şık bir gole imza atmıştı. Kazımcan'ın sarı-kırmızılı takımda kalarak forma rekabetine dahil olması bekleniyor.

TAKIM İZİN YAPTI

Sarı-kırmızılı takımda 5-1 sona eren Ümraniyespor mücadelesi sonrasında teknik direktör Okan Buruk oyuncularına izin verdi. Futbolcuların bir kısmı da soluğu yurt dışında alarak dinlenme imkânı buldu. Lucas Torreira da Yunanistan'a giderken bazı isimler ise ülkede kalarak aileleriyle birlikte zaman geçirdi.