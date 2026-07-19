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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Bremer'e 30 milyon

Bremer'e 30 milyon

Teknik direktör Okan Buruk’un en beğendiği stoperlerden biri olan Juventus’un yıldızı Bremer için yönetim fedakarlıktan kaçmayacak. Italyanlar kapıyı 30 milyon euro’dan açıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Bremer'e 30 milyon

Transferde büyük düşünen ve nokta atışı transferler gerçekleştirmek isteyen G.Saray, savunmaya da bir takviye yapacak. 10 numara transferine harcanacak bonservis bedeline göre stoperde atılacak adımlar netleşecek. Bütçe kalması durumunda sarı-kırmızılıların bir numaralı gözdesi, Juventus'un 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi Bremer olacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'a karşı da forma giyen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un en beğendiği isim oldu.

İtalyan ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmediği için önündeki seçenekleri değerlendirmek isteyen Bremer için nabız yoklanıyor. İtalyan basınına göre Juventus'un 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtilirken, yönetim kalacak transfer bütçesine göre hareket edecek. Eğer Davinson Sanchez satılırsa, gelecek bonservis bedeli doğrudan Brezilyalı oyuncu için harcanacak. Ancak bu transfer için G.Saray'ın zamana ihtiyacı bulunuyor.

BAYERN DE İSTİYOR

Bremer'in ismi Alman devi Bayern Münih ile de anılıyor. Juventus'tan ayrılma ihtimalini ciddi bir şekilde düşünen sambacıya ilgi gösteren Alman ekibi henüz resmi girişimlerde bulunmadı. Ancak savunmaya takviye yapmak isteyen Bayern Münih'in de süreci yakından takip ettiği iddia edildi.

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