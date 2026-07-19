Barış Alper kalıyor

Galatasaray'da yönetim tarafından satılmasına karşı çıkılan üç isimden birisi olan Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda takımda kalıyor. Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu, sözleşmesine zam almış ve takımda kalmıştı. Bütün planlar Barış'ın kalması üzerine kurulurken, olası bir teklifin değerlendirilmesi beklenmiyor.