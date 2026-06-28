Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Como'nun Davinson'u transfer etmek için ısrarcı olduğu ve İstanbul'a geleceği aktarılırken, sarı-kırmızılı ekibin belirlediği bonservis belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da Davinson Sanchez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bir süredir Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Serie A ekibi Como resmen düğmeye basıyor.
Alınan bilgilere göre İtalyan kulübünün yetkilileri kısa süre içinde İstanbul'a gelmeyi planlıyor.
Yapılacak yüz yüze görüşmelerin ardından pazarlıkların nasıl bir noktaya geleceği merak konusu.
Çizme basınına göre Como bu transfere 15 milyon euro ayırmış durumda.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray cephesi şu anda Davinson Sanchez'i kesinlikle bırakmak istemiyor.
Ancak 25 milyon euronun üzerine bir teklifin masaya gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor.
Davinson'un form grafiği sarı-kırmızılı yönetimin masa elini güçlendirecek bir faktör olarak gösteriliyor.
Kolombiya'nın turnuvada yükselmesi halinde Galatasaray'ın beklediği seviyede bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetim olası bir ayrılığa karşı transferde alternatif isimleri de belirlemiş durumda.