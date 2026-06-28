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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Como'nun Davinson'u transfer etmek için ısrarcı olduğu ve İstanbul'a geleceği aktarılırken, sarı-kırmızılı ekibin belirlediği bonservis belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da Davinson Sanchez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Bir süredir Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Serie A ekibi Como resmen düğmeye basıyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Alınan bilgilere göre İtalyan kulübünün yetkilileri kısa süre içinde İstanbul'a gelmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Yapılacak yüz yüze görüşmelerin ardından pazarlıkların nasıl bir noktaya geleceği merak konusu.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Çizme basınına göre Como bu transfere 15 milyon euro ayırmış durumda.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Takvim'in haberine göre, Galatasaray cephesi şu anda Davinson Sanchez'i kesinlikle bırakmak istemiyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Ancak 25 milyon euronun üzerine bir teklifin masaya gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Davinson'un form grafiği sarı-kırmızılı yönetimin masa elini güçlendirecek bir faktör olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Kolombiya'nın turnuvada yükselmesi halinde Galatasaray'ın beklediği seviyede bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! O rakamın altına satılmayacak

Yönetim olası bir ayrılığa karşı transferde alternatif isimleri de belirlemiş durumda.

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