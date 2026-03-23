Osimhen seferberliği

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool karşısında Konate'nin müdahalesi sonrasında sağ kolunda kırık meydana gelen Victor Osimhen, yapılan alçı sonrasında ülkesine gitti. Kısa bir süre sonra sağlık heyetinin kararı doğrultusunda ameliyat edilecek olan Osimhen için bir tarih belirlendi. Başarılı oyuncu önceki gün sakatlığının en fazla 5-6 hafta süreceğini söylemişti. 5 hafta sonra G.Saray-F.Bahçe derbisi bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleye kadar 27 yaşındaki futbolcunun hazır bir hale geleceği tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılılarda sağlık heyeti Osimhen'in ameliyat ve iyileşme sürecini planlarken, adeta seferberlik ilan edildi. Oyuncunun sağlığını düşünerek F.Bahçe derbisine kadar en sağlam şekilde dönmesi için hazırlıklar yapıldı. Ameliyat sonrasında Osimhen'in vereceği tepkiye göre dönüşü daha erken de olabilir.