Noa Lang sahaya

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesinde parmağında derin bir kesin oluşan Noa Lang, hemen ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından dinlenen ve Hollanda Milli Takımı'na seçilen Lang'ın durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. Bir aksilik olmazsa milli ara sonrasındaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.