Galatasaray rahat kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26'ncı ve son haftasında G.Saray HDI Sigorta evinde Bursa B.Şehir Belediye'yi set vermeden yendi: 3-0. Sarı-kırmızılılar setleri 25-21, 25-22, 25-21 kazandı. F.Bahçe Medicana ise Gebze Belediye'yi deplasmanda 3-0 yendi. Müsabakanın setleri 20-25, 23-25 ve 16-25 bitti. Diğer sonuçlar şöyle: Alanya Belediye- Altekma: 1-3, İstanbul GSK-Halkbank: 3-1, Ziraat Bankası-Akkuş Belediye: 3-0.