Liverpool çöktü

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'a futbol dersi verip 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan temsilcimiz Galatasaray hayran bıraktı. Başta İngiliz basını olmak üzere Avrupa'da sarı-kırmızılıların galibiyeti ön plana çıkarıldı. Times gazetesi, RAMS Park'taki atmosfere dikkat çekerek şunları yazdı: "Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde adeta çöktü, Galatasaray avantajı ele geçirdi. Galatasaray, büyük maçlar kazanmaktan çekinmiyor. Sürekli gürültünün hakim olduğu ürkütücü yer, şiddetiyle cehenneme benzetiliyor."

AVANTAJ G.SARAY'DA

SKY Sports, "Kırmızılar İstanbul'da yine zorlandı. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi ilk maçında avantaj elde etti. Liverpool, bu sezon ikinci kez İstanbul'dan eli boş döndü; Arne Slot'un takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mario Lemina maçın tek golünü attı" dedi. The Sun ise "Kötü oynayan Liverpool, İstanbul'dan yalnızca bir gol farkla ayrıldığı için şanslı" başlığını attı. İspanyol AS da "Liverpool, ne karmaşa!" başlığıyla maçı değerlendirdi. İspanyol gazetesi, Liverpool'un kendi hatalarının mağlubiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

TARAFTARLARA BÜYÜK ÖVGÜ

Guardian gazetesi, Liverpool'un işinin zor olduğunu belirtti. Gazetenin haberinde "Lemina'nın attığı golle Galatasaray'ın Liverpool karşısında üstünlük sağlaması Slot için tanıdık bir hikaye. Anfield'da ise bambaşka bir maç olacak. Diğer taraftar grupları da ıslık çalar ama hiçbiri Galatasaray taraftarının gösterdiği birliği, şiddet ve coşkuyu sergileyemez" ifadeleri yer aldı.

İNGİLİZLERİN KABUSU CiMBOM

Galatasaray, Avrupa'da İngiliz ekiplerinin adeta kabusu oldu. 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı 1 galibiyet (3-2), 1 beraberlik (3-3) alan Cimbom, 2024-25 sezonunda Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı evinde 3-2'lik skorla devirdi. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı RAMS Park'taki iki maçı da 1-0 kazanan Aslan, sadece Manchester City'ye yenildi.

ASLAN'DAN 'DEV' SONUÇLAR

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlarıyla öne çıkıyor. Liverpool'u 2 maçta da yenen Aslan, Juventus'u 5'ledi, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti, İnter ve Manchester City'yi yenerek son 16'ya kalan Bodo/Glimt'i 3-1 devirdi.

TÜRKİYE'DE HEP YENİLDİ

Liverpool, Türkiye'de Trabzonspor, Beşiktaş (2) ve Galatasaray'a (3) karşı deplasmanda çıktığı 6 maçı da kaybetti.