Kalede Uğurcan Çakır farkı

Kaleci Uğurcan Çakır, Liverpool maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu. 1-0'lık galibiyette kalesine gelen 6 isabetli şutta gol izni vermeyen Uğurcan, Devler Ligi'ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi. Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
