Hedef kupa

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor galibiyetinin ardından güzel bir maç olduğunu belirterek, "Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim" dedi. Buruk, golle dönüş yapan Eren Elmalı'nın performansını da beğendiğini söyledi.

EREN VE KAZIMCAN...

Buruk, "Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor" dedi. Muhtemel rakipleri de değerlendiren Buruk, "Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca taraftara da teşekkür edip, "Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar"