Ziraat Türkiye Kupası
Hedef kupa

Hedef kupa

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gözünü finale çevirdi. "Seyretmesi güzel bir maç oldu ve biz kazandık. Finale daha da konsantre şekilde çıkacağız. Rakip kim olursa olsun biz kupayı kazanmak istiyoruz"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Hedef kupa

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor galibiyetinin ardından güzel bir maç olduğunu belirterek, "Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim" dedi. Buruk, golle dönüş yapan Eren Elmalı'nın performansını da beğendiğini söyledi.

EREN VE KAZIMCAN...

Buruk, "Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor" dedi. Muhtemel rakipleri de değerlendiren Buruk, "Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca taraftara da teşekkür edip, "Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar"

