Haberler Galatasaray 8’inci kupanın peşinde

8’inci kupanın peşinde

Bugün Trabzonspor'la Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacak olan Galatasaray, 8'inci kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
8’inci kupanın peşinde

Bugün Trabzonspor'la Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacak olan Galatasaray, 8'inci kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar daha önce; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2023 yıllarında bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

EREN ELMALI DÖNÜYOR

Bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan ve bu cezayı tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor. Tecrübeli oyuncu, bugün teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde eski kulübü Trabzonspor'a karşı görev yapabilecek.

CİMBOM'DA 6 EKSİK VAR

Aslan'da bugünkü dev maç öncesinde 6 eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Singo, bahis soruşması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osimhen ve Jakobs, bu maçta oynayamayacak. Bu dört ismin dışında henüz ülkeye dönmeyen Lemina ile transfer görüşmesi yapan Berkan Kutlu da yok.

GÖZLER ICARDI'DE

Bugün Trabzonspor'la Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacak olan Galatasaray'da Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için yok. Sarı-kırmızılıların gol ayağı ise İcardi olacak. Sezon başından bu yana Arjantinli yıldız eleştirilse de 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. İcardi'yle G.Saray 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

EN SON 2021-22'DE

Galatasaray, 4 yıldır Trabzonspor'a ezeli rekabette büyük üstünlük kurdu. Okan Buruk döneminde iki takım arasında lig ve kupada oynanan 8 maçın 6'sını sarı- kırmızılılar kazanırken, 2 maç berabere bitti. Bordo-mavililer en son şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda Torrent yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yendi.

CİMBOM REKABETTE ÜSTÜN

Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 141 karşılaşmanın 65'ini sarı- kırmızılılar, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar arasındaki 32 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray 192 kez ağları sarsarken, Karadeniz ekibi de 156 defa gol sevinci yaşadı.

