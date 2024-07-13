Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Batshuayi hamlesiyle forvet hattını güçlendiren Cimbom orta saha transferi için McTominay ismini gündemine almıştı. İngiliz basını sarı kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Eksik bölgelere takviye isteyen Okan Buruk sağ bek ve orta saha takviyesi için yönetime raporunu sunarken McTominay ismi bir kez daha gündeme geldi.
CİMBOM'DAN İNGİLTERE'YE ÇIKARMA
İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün transfer için İngiltere'ye gittiği ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı kurmaylar, Manchester United'da forma giyen Scott McTominay transferini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.
İNGİLİZLER MÜJDELİ HABERİ DUYURDU
İngiliz basını Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak haberi duyurdu.
Haberde, "McTominay, Galatasaray için Manchester United'dan ayrılabilir" ifadeleri yer aldı.
İskoç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Manchester United'da 43 maçta görev alırken 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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