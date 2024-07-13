Haberler Galatasaray Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Batshuayi hamlesiyle forvet hattını güçlendiren Cimbom orta saha transferi için McTominay ismini gündemine almıştı. İngiliz basını sarı kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:49
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Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray LASK Linz ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Sezonun ilk hazırlık maçında rakibine 3-2 mağlup olan Galatasaray'ın gollerini genç Metehan Baltacı kaydetti.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Bir yandan yeni sezona hazırlınan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Eksik bölgelere takviye isteyen Okan Buruk sağ bek ve orta saha takviyesi için yönetime raporunu sunarken McTominay ismi bir kez daha gündeme geldi.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

CİMBOM'DAN İNGİLTERE'YE ÇIKARMA

İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün transfer için İngiltere'ye gittiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Sarı kırmızılı kurmaylar, Manchester United'da forma giyen Scott McTominay transferini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

İNGİLİZLER MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

İngiliz basını Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak haberi duyurdu.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

Haberde, "McTominay, Galatasaray için Manchester United'dan ayrılabilir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'a McTominay müjdesi! İngilizler transferi böyle duyurdu

İskoç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Manchester United'da 43 maçta görev alırken 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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