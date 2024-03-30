Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Derrick Köhn, kısa zamanda kalitesini konuşturdu. Gösterdiği performansla beğeni toplayan Alman oyuncu, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Futboluyla göz dolduran Derrick Köhn'ün Galatasaray macerası kısa sürebilir. Takımdan ayrılması gündeme gelen genç oyuncunun yeni adresi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen sol bek oyuncusu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Derrick Köhn'ün Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın yeni yıldızı için İngiliz basınından sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir transfer gelişmesi yaşandı.
DERRICK KÖHN LEICESTER CITY'YE DOĞRU!
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Leicester City, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Ada ekibinin, Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
YÖNETİM SEZON SONUNU İŞARET ETTİ
Derrick Köhn için çıkan haberin detaylarında, Galatasaray yönetiminin, Leicester City yönetimine şu an tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu ve bu yüzden sezon sonunda tekrar görüşebileceklerinin altını çizdiği yer aldı.
Köhn'ün de Leicester'ın Premier Lig'e yükselmesi halinde bu transfere sıcak bakması bekleniyor.
Derrick Köhn, Galatasaray formasını 5'i Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6 mücadelede 540 dakika terletti.
25 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 1 gol üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.
DİĞER