Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

DERRICK KÖHN LEICESTER CITY'YE DOĞRU! Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Leicester City, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ada ekibinin, Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.