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Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Derrick Köhn, kısa zamanda kalitesini konuşturdu. Gösterdiği performansla beğeni toplayan Alman oyuncu, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Futboluyla göz dolduran Derrick Köhn'ün Galatasaray macerası kısa sürebilir. Takımdan ayrılması gündeme gelen genç oyuncunun yeni adresi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 13:09
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Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Süper Lig lideri Galatasaray'da ara transfer dönemi kadroya katılan Derrick Köhn hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Hannover'den transfer edilen Alman oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla beğeni topladı.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Takıma çabuk uyum sağlayan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen sol bek oyuncusu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Derrick Köhn'ün Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Galatasaray'ın yeni yıldızı için İngiliz basınından sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

DERRICK KÖHN LEICESTER CITY'YE DOĞRU!
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Leicester City, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Ada ekibinin, Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

YÖNETİM SEZON SONUNU İŞARET ETTİ
Derrick Köhn için çıkan haberin detaylarında, Galatasaray yönetiminin, Leicester City yönetimine şu an tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu ve bu yüzden sezon sonunda tekrar görüşebileceklerinin altını çizdiği yer aldı.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Köhn'ün de Leicester'ın Premier Lig'e yükselmesi halinde bu transfere sıcak bakması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

Derrick Köhn, Galatasaray formasını 5'i Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6 mücadelede 540 dakika terletti.

Galatasaray'da flaş veda! İşte Derrick Köhn'ün yeni takımı

25 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 1 gol üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

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