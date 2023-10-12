Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevinden istifa eden başkan yardımcısı Cemal Özgörkey'i hedef aldı. Çağdaş Faktoring ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından soruları yanıtlayan Özbek, Özgörkey'in istifa açıklamasına üzüldüğünü belirterek, "Galatasaray Kulübü Başkanı'nın, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu üyesi olmasının kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Öyle bir şey aklımdan geçmez. Daha vahim olanı kendisiyle beraber orada hizmet veren arkadaşların istifa sebepleri olarak Galatasaray Kulübü Başkanının yönetimde yer almasını göstermelerini de sindiremiyorum.

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AYRICALIK SAHİBİ DEĞİLLER

Kişisel bir şey olsa anlayışla karşılayabilirim. Fakat Galatasaray Başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin" diye konuştu. Başkan Özbek, Mağazacılık AŞ'nin Sportif AŞ'nin bir iştiraki olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Biz camia içinde birlik, beraberlik ve sevgi ikliminin devam etmesi için son derece büyük çaba harcıyoruz. Başarılarımızın altında bu var. Hem camiam hem yönetim kurulum hem de taraftarlarım buna çok dikkat ediyor. Bu, oluşturmaya çalıştığımız sevgi ikliminin kişilere bazı ayrıcalıklar getirmesi gibi husus değil.

HİÇ YAKIŞMADI

Cemal Özgörkey'in istifasını kulübe ait bir sosyal medya hesabından duyurmasını da doğru bulmadığını aktaran Özbek, "Üzüldüğüm konulardan biri de açıklamanın, Galatasaray'ın bir sosyal medya mecrasını kullanılarak yapılması. Bu, Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Camiamın bu tarz yapılan açıklamanın değerlendirmesini yapacağını ve gereken reaksiyonu göstereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Mağazacılık AŞ'den istifa eden Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey'in başkan yardımcılığı görevine devam etmesiyle ilgili bir soru üzerine Özbek, "İstifa kişisel bir karar. Bu sorunun cevabı kendisinde... Benim bir şey söylememe gerek yok" dedi. Hedeflerinde şaşma olmadığını, Galatasaray yönetiminin gerekli değerlendirmeyi yaparak Mağazacılık AŞ'nin daha da büyümesi için çalışacaklarını kaydetti.

YORULDU

Yaptıkları tüzük kongresinde yönetim kurullarının görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirdiklerini anımsatan Başkan Özbek, "Biz 'yorulmalar oluyor' diyerek bunu indirdik. Gerçekten bu yaşadığımız olay yorulmaların sonucudur. Onun için de yönetimlerin süresini 2 sene yapmakla ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir bu olay" diye konuştu.

BORÇ-ALACAK FARKI 5 MİLYAR TL

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç 29.93 milyar liraya ulaşmış durumda... Kulüplerin, KAP'a gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte, dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9.59 milyar lira... Borç hanesindeki 9.59 milyar liraya karşılık 4.6 milyar lira alacağı bulunan Galatasaray'ın net borç-alacak farkı -4.99 milyar lira...

KARI % 741 ARTTI

Yüksek borcuna karşılık son 3 aylık bilançolara bakıldığında Galatasaray, Süper Lig'in en karlı kulübü durumunda... Fenerbahçe'yle birlikte kar açıklayan iki takımdan biri olan sarı-kırmızılılar, 98 milyon 899 bin 161 lira kar elde etti. Bir önceki döneme göre karını yüzde 741 artırmış oldu.

EN İYİ DURUMDA OLAN KULÜBÜZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, market değeri 150 milyon Euro olan takımı, 30 milyon Euro bonservis harcayarak kurduklarını söyleyerek, "Bugün takımımız değeri 240 milyon Euro'dur" dedi. Büyük kulüpler arasında en iyi durumda olan kulübün Galatasaray olduğunu belirterek, "Gururla ve iftiharla her yerde şu laf söyleniyor. Bankalar Birliği'ne gidiyoruz; 'size helal olsun' deniyor. Büyük kulüpler içerisinde en iyi durumunda olan Galatasaray Spor Kulübü" diye konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'I DEĞERLENDİRİYORUZ

Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ile karşılaşacakları TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağına yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Süper Kupa ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun bize bir çağrısı oldu. Konuyu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. İşin takvimi, getirisi, götürüsü, finansal yapısı konusunda istişaremiz devam ediyor. Bir neticeye varıldığı zaman da daha doyurucu bilgi veririz" ifadelerini kullandı.