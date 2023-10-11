HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? | Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | 👉HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI - Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. D grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Yeni Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yola devam eden Milliler, Hırvatistan'ı yenerek liderliği elde etmek için sahada yer alacak. Montella'nın açıkladığı Milli Takım kadrosu beğeni topladı. Özellikle bu sezon Adana Demirspor formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Yusuf Sarı, Leicester City formasıyla çıkış yakalayan Yunus Akgün, Rangers'ta iyi bir form tutan Rıdvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın sakatlanması ile birlikte kadroya dahil edilen Rayyan Baniya kadroda yerini aldı. Peki, Milli takım maçı ne zaman, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan Türkiye milli maçı şifresiz mi?

Hırvatistan - Türkiye maçıı canlı skor için tıklayın

🕙HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'a konuk olacak. Kritik mücadele TRT 1 📺 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. 12 Ekim Perşembe günü oynanacak Milli maç 🕙 21:45'te başlayacak.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

Hırvatistan : 4 maç - 10 puan

: 4 maç - 10 puan Türkiye : 5 maç - 10 puan

: 5 maç - 10 puan Ermenistan : 5 maç - 7 puan

: 5 maç - 7 puan Galler : 5 maç - 7 puan

: 5 maç - 7 puan Letonya: 5 maç - 0 puan Tüm puan durumu için tıklayın

Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | 👉HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Bertuğ Yıldırım

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA ve FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023

Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023

Tüm fikstür için tıklayın

VINCENZO MONTELLA HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İLE START VERECEK

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan karşısında kritik bir müsbakaya çıkacak. Stefan Kuntz ile yolları ayıran Türkiye, İtalyan Teknik Direktör, Vincenzo Montella'yı takımın başına getirdi. Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü olarak ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Montella'nın ikinci sınavı ise 15 Ekim'de Letonya karşısında olacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki maçta düdük çalacak hakem merak ediliyordu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor'ı müsabakaya atadı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Michael Salisbury olacak. Müsabakada VAR'da Stuart Attwell ve AVAR'da John Brooks görev yapacak.

A Millî Takımımız, 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçının hazırlıklarında ikinci günü geride bıraktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde günü çift antrenmanla geçiren Ay-Yıldızlılar, yarın İstanbul'dan karşılaşmanın oynanacağı… pic.twitter.com/sCPDMlQqcy — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 10, 2023

A MİLLİ FORMAYLA İLK KEZ!

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim'ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı.

Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | 👉HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE