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Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. RAMS Park Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Sarı kırmızılılar yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyor. Ankaragücü ise zorlu deplasmandan puanlar almak için sahaya çıkıyor. G.Saray - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 19:04
Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

RAMS Park Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Galatasaray - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

G.SARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas

LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

SON 19 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI SON 5 LİG MAÇINDA 7 GOL ATTI

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti. Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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