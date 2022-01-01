Fulham Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip oldu!

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Haberde, "Fulham, Okay Yokuşlu için güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Yokuslu, küme düşmelerine engel olamasa da sergilediği etkileyici performanslarla kendisine birçok hayran kazandı. Yaz aylarında İngiltere'ye dönmesi bekleniyordu, ancak böyle bir hareket olmadı ve bunun yerine İspanya'da Celta Vigo ile kaldı. Ancak Fulham ile birlikte İngiltere'de ikinci bir şans yakalayabilir.