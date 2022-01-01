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Fulham Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip oldu!

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar orta saha takviyesi için gözünü Okay Yokuşlu'ya çevirirken, İngiliz basını Fulham'ın transferi bitirmeye istekli olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 12:24
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fulham Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip oldu!

Kötü bir ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray, çareyi ocak ayı transfer döneminde arayacak. Takıma bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Aslan, bu doğrultuda Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı. Ancak İngiliz basını, transferde Fulham'ın devreye girdiğini duyurdu.

Fulham Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip oldu!

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Haberde, "Fulham, Okay Yokuşlu için güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Yokuslu, küme düşmelerine engel olamasa da sergilediği etkileyici performanslarla kendisine birçok hayran kazandı. Yaz aylarında İngiltere'ye dönmesi bekleniyordu, ancak böyle bir hareket olmadı ve bunun yerine İspanya'da Celta Vigo ile kaldı. Ancak Fulham ile birlikte İngiltere'de ikinci bir şans yakalayabilir.

Fulham Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip oldu!

Celta'nın niyeti, Trabzonspor'dan transfer ederken harcadıkları parayı geri kazanmak. Ama Fulham, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapacak. Okay'ı Türkiye'den de isteyeni olsa da oyuncu ülkesine dönmek istemiyor. Bu da Fulham'ın teklifini destekliyor." denildi.

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