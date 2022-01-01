Fulham Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip oldu!

Kötü bir ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray, çareyi ocak ayı transfer döneminde arayacak. Takıma bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Aslan, bu doğrultuda Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı. Ancak İngiliz basını, transferde Fulham'ın devreye girdiğini duyurdu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Haberde, "Fulham, Okay Yokuşlu için güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Yokuslu, küme düşmelerine engel olamasa da sergilediği etkileyici performanslarla kendisine birçok hayran kazandı. Yaz aylarında İngiltere'ye dönmesi bekleniyordu, ancak böyle bir hareket olmadı ve bunun yerine İspanya'da Celta Vigo ile kaldı. Ancak Fulham ile birlikte İngiltere'de ikinci bir şans yakalayabilir.
Celta'nın niyeti, Trabzonspor'dan transfer ederken harcadıkları parayı geri kazanmak. Ama Fulham, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapacak. Okay'ı Türkiye'den de isteyeni olsa da oyuncu ülkesine dönmek istemiyor. Bu da Fulham'ın teklifini destekliyor." denildi.