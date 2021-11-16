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Galatasaray'a 'kelepir fiyata' Gedson Fernandes geliyor!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için Gedson Fernandes transferi artık çok daha yakın. Portekiz basını, yıldız ismin bir sonraki durağının Galatasaray olacağını yazdı. Öte yandan sarı kırmızılıların Gedson Fernandes transferi için düşündüğü rakam sadece 650 bin euro. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Galatasaray'a 'kelepir fiyata' Gedson Fernandes geliyor!

Galatasaray'a Gedson Fernandes'le ilgili müjdeli haber geldi. Genç oyuncu takım arkadaşı Svilar'la beraber Benfica'nın önerdiği sözleşme yenileme teklifini reddetti. Portekiz ekibi, Gedson'un sözleşmesini yenileyip, serbest kalma maddesini düşürmeyi planlıyordu. Ancak gelen bilgilere göre; Gedson için düşünülen rakam sadece 600 bin euro...

Bu rakam Benfica'da rotasyon oyuncularının aldığı rakam... Nitekim Galatasaray'da sadece yarım sezon için 650 bin euro'ya oynayan Gedson Fernandes, Benfica'nın teklifini çok da düşünmeden geri çevirdi. Portekiz basınına göre; Gedson Fernandes, Türkiye'ye yeni bir yolculuğa hazırlanıyor. Alacağı yıllık ücret de 1.5 milyon euro'dan aşağı olmayacak.

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