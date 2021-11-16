Galatasaray'a 'kelepir fiyata' Gedson Fernandes geliyor!

Galatasaray'a Gedson Fernandes'le ilgili müjdeli haber geldi. Genç oyuncu takım arkadaşı Svilar'la beraber Benfica'nın önerdiği sözleşme yenileme teklifini reddetti. Portekiz ekibi, Gedson'un sözleşmesini yenileyip, serbest kalma maddesini düşürmeyi planlıyordu. Ancak gelen bilgilere göre; Gedson için düşünülen rakam sadece 600 bin euro...



Bu rakam Benfica'da rotasyon oyuncularının aldığı rakam... Nitekim Galatasaray'da sadece yarım sezon için 650 bin euro'ya oynayan Gedson Fernandes, Benfica'nın teklifini çok da düşünmeden geri çevirdi. Portekiz basınına göre; Gedson Fernandes, Türkiye'ye yeni bir yolculuğa hazırlanıyor. Alacağı yıllık ücret de 1.5 milyon euro'dan aşağı olmayacak.