Galatasaray haberleri | Omar Elabdellaoui'den iyi haber geldi!

2021 yılına girerken, havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalara dönemeyen Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den iyi haber geldi. Norveçli futbolcu yaptığı paylaşımda, ocak ayında sahalara döneceğini müjdeledi.

Omar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kısa bir süre önce, görmemi geri kazandıran ve son operasyon olan kornea nakli oldum. Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarım ocak ayından itibaren sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı. Şu an tek odağım, mümkün olan en iyi şekilde formumu geri kazanmak. Kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek. Galatasaray'a teşekkür etmek istiyorum. Bana çok büyük destek ve inanç verdiler. Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba gibi her zaman yanımda oldu. Galatasaray taraftarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni motive ettiniz, cesaretlendirdiniz. Sahada hepsinin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım."