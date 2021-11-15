Muslera umutlu

Türkiye play-off kapısını aralarken Muslera'nın formasını taşıdığı Uruguay zor günler geçiriyor. Son olarak Arjantin'e 1-0 mağlup oldular. Buna karşılık Muslera her şeyin bitmediğini ifade ederken, "Ruhumuzu ortaya çıkarmalıyız. Çünkü bu bizim DNA'mızda var" diye konuştu. Muslera, Uruguay'ın Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırması durumunda milli takımı bırakacağı iddialarına "Hayır" cevabını verdi. G.Amerika Eleme Grubu'nda 5 maçı kalan Uruguay, (Şili ve Kolombiya ile aynı puana (16) sahip) averajla 6. sırada... Play-off oynayabilmesi için 5. sıraya çıkmalı.