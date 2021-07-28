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Son dakika transfer haberi: Berkan Kutlu Galatasaray'da! İşte geliş tarihi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Berkan Kutlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir operasyonu yürüten Aslan, genç futbolcu ve kulübü Alanyaspor ile her konuda anlaşma sağladı. Berkan Kutlu'nun 29 Temmuz Perşembe günü Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, A Spor muhabiri Sercan Dikmen'in Berkan Kutlu transferine dair sorusunu yanıtladı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:43 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:19
Son dakika transfer haberi: Berkan Kutlu Galatasaray'da! İşte geliş tarihi...

Transferde hızlanan Galatasaray, bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Alanyaspor'un genç futbolcusu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre, Alanyaspor'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşacak olan Berkan Kutlu, 29 Temmuz Perşembe günü Galatasaray'ın kampına katılacak.

GALATASARAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, transferle ilgili olarak açıklamada bulundu. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin transfer sorusunu cevaplayan Epözdemir, "Nasipse olur" yanıtını verdi.

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