Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın kader maçı! İşte Kayserispor maçı 11'i

Süper Lig'de son iki haftada yaşadığı 5 puan kaybı ile şampiyonluk yarışında büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray'da tek hedef 3 puan… Hafta içinde Belhanda krizi ile daha da sarsılan sarı-kırmızılar bu maçtan galibiyetle ayrılarak takım üzerinde kara bulutları dağıtmak ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 yenilmiş, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Liderliğe yerleşen Beşiktaş'ın gerisine düşen Galatasaray kazanıp zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

BÜYÜK BİR SAVAŞ YAŞANIYOR

Ancak Çarşamba günü Belhanda'nın sözleşmesinin yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle feshedilmesiyle birlikte oyuncuların motivasyonunun bozulması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Ligde büyük bir mücadele yaşandığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an her şeyi kenara bırakın ve sahaya odaklanmamız gerekiyor" dedi. Öte yandan son iki maçını kazanan Kayseri ise serisini Galatasaray karşısında da sürdürmeyi ve evinde hiç galibiyet alamadığı yaralı Aslan'dan 3 puan alarak ilki başarmayı amaçlıyor.

GÖZLER DEFANSTA

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Buna karşılık son iki maçta 4 gol birden yenilmesi endişe yaratıyor. Terim'in savunmayı dikkatli olmaları konusunda özel olarak uyardığı belirtiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Arda Turan, Mohamed, Falcao.