Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın kader maçı! İşte Kayserispor maçı 11'i

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın kader maçı! İşte Kayserispor maçı 11'i

Spor Toto 'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Son iki haftada 5 puan kaybeden ve liderliği 'a kaptıran Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Teknik direktör de bu kritik maç öncesi sahaya süreceği isimleri belirledi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:47 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın kader maçı! İşte Kayserispor maçı 11'i

'de son iki haftada yaşadığı 5 puan kaybı ile şampiyonluk yarışında büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray'da tek hedef 3 puan… Hafta içinde Belhanda krizi ile daha da sarsılan sarı-kırmızılar bu maçtan galibiyetle ayrılarak takım üzerinde kara bulutları dağıtmak ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray, 'ne deplasmanda 2-1 yenilmiş, ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Liderliğe yerleşen 'ın gerisine düşen Galatasaray kazanıp zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

BÜYÜK BİR SAVAŞ YAŞANIYOR

Ancak Çarşamba günü Belhanda'nın sözleşmesinin yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle feshedilmesiyle birlikte oyuncuların motivasyonunun bozulması teknik direktör 'i düşündürüyor. Ligde büyük bir mücadele yaşandığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an her şeyi kenara bırakın ve sahaya odaklanmamız gerekiyor" dedi. Öte yandan son iki maçını kazanan ise serisini Galatasaray karşısında da sürdürmeyi ve evinde hiç galibiyet alamadığı yaralı Aslan'dan 3 puan alarak ilki başarmayı amaçlıyor.

GÖZLER DEFANSTA

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Buna karşılık son iki maçta 4 gol birden yenilmesi endişe yaratıyor. Terim'in savunmayı dikkatli olmaları konusunda özel olarak uyardığı belirtiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, , , Muhar, Avramovski, İlhan

Galatasaray: , , , , , , Gedson, Emre Kılınç, Arda Turan, Mohamed, Falcao.

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