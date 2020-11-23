Haberler Galatasaray Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri

maçı sonrası 'dan 'e eleştiri

maçı sonrası yaptığı açıklamalarda "'de yatan kalkmıyor" sözleriyle oyuncuların vakit geçirmelerini eleştiren ve verilen 5 dakika uzatmayı yeterli bulmayan 'e 'dan eleştiri geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 01:16 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 01:34
Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e eleştiri

'ın sahasında 'la 1-1 kaldığı 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.

Usta yorumcu , 'da Galatasray Kayserispor maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda 'de 'yle oynadığı maçı örnek veren Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011-12 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.

'nun bahşişi kadar kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır."

BİZE ULAŞIN