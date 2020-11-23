Gürcan Bilgiç: Galatasaray'da Fatih Terim'in yaptığı değişikliklerde rakibe saygısızlık var

A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında usta isimler, Galatasaray'ın Kayserispor'la sahasında 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirirken, Gürcan Bilgiç "Şu çıkan Galatasaray'ın 11'i Kayserispor takımından daha iyi. Çok ciddi bir şekilde takımın kaçırdığı pozisyonlarda, Fatih Hoca'nın da yaptığı değişikliklerde rakibe saygısızlık var. Çok küçümsemişler, nasıl olsa kazanırız havasındaydılar" ifadelerini kullandı