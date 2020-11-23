Fatih Terim'den TFF'ye: Esas sıkıntı o zaman!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'nin corona virüsü (koronavirüs) kararına dair konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörünün konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Koronavirüsten dolayı olanlara geçmiş olsun, tüm takımlara. Milli ara bize hem sakatlık hem pandemi açısından ağır geldi.

Ancak, bu şansı alan oyuncularımın kendilerin everilen bu fırsatı değerlendireceğine umut ediyorum. Olaya bu taraftan bakıyorum. Bu kadar sakatımız, hastamız var deyip çok da bu çocuklara haksızlık etmek istiyorum.

Umarım onlar da bu düşüncemi iç dünyalarında yaşarlar ve formayı vermemek için uğraşırlar. Galatasaray kimle oynarsa oynasın böyle olmak zorundadır.

Pandeminin yakıp yıktığı ortamda TFF'nin de işi kolay değil. Burada şu anda rakam 30. 30'dan 14 gibi görünüyor. Şu anda erteleme diyor kural. Şu an hükmen mağlubiyet yok.

TFF'nin düşüncesi ikinci yarı için hükmen mağlubiyet değil. 42 hafta oynuyoruz biz. Avrupa Şampiyonası'nı düşününce zaman sıkıntısı var. Erteleyip nereye koyacaksınız.





Ben onların yerinde olsam kadro rakamını 30'u 35 yaparım, 40 yaparım. U17 oyuncularını da hazır tutmaya çalışıyoruz. Başımıza iş gelir diye. Bu maçlar her halükarda oynanabilir zaten.

Bu Türkiye Ligi, ciddi bir lig. Önemli bir yarışma içerisindeyiz. Sahaya çıkan 11'lerin çok fazla gençle olması mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Yapacak olan şey kadro rakamını yükselterek sahada kalmaya çalışmak. Rakamı koyarsanız hükmeni de koyabilirsiniz.

"ESAS SIKINTI O ZAMAN!"

Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün karar alındı dedi ki, ülke adına 15 gün - 21 gün - 1 ay olur ise, bırakmak bir ara vermek zorunda kalırsak, esas sıkıntı o zaman. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman, şöyle böyle olsun diye.

Bana kalırsa şimdiden böyle bir ihtimal olur ise TFF'nin kararı budur. Sıralamaya göre mi onaylarsanız, ben bunu kabul etmiyorum mu dersiniz. O TFF'nin kararı.

Türkiye Kupası finaline gelince nerede olacak diye soruyorsunuz. 1 sene önceden Adana'da oynuyorum, böyle bir şey. TFF, şimdiden bu şartlar olursa böyle karar alırım demesi lazım. Böylece kimsenin tesiri altında kalmaz. Rahatsız edici sorulara da muhatap olmaz."



