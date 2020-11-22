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İşte 'ın karşısındaki muhtemel 11'i

'da maçı öncesi tam 10 eksiği bulunan tecrübeli hoca , son dönemde kulübeden çıkamayan Diagne ve Akbaba’yı ilk 11’de sahaya sürecek. İki oyuncu ile özel görüşen Terim, “Sıra sizde ve bu fırsatı iyi kullanın” dedi. İşte sarı-kırmızılı takımın Kayserispor maçındaki muhtemel 11'i

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:07 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
İşte Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i

, maçı öncesi oldukça sıkıntılı… Muslera, Falcao, Luyindama, Etebo ve Taşdemir'in sakatlığı bulunuyor. Omar, Babel, Arda, Okan ve ise Kovid-19 testleri pozitif çıkması nedeniyle karantinada... Bu durum teknik direktör 'i düşündürürken tecrübeli hocanın kadro arayışları da sürüyor. Elinde şu anda 14 oyuncu var ve maçına, Fatih - Linnes, Donk, Marco, Saracchi, Taylan, Ömer - Emre Akbaba - Feghouli, Emre Kılınç ve Diagne 11'iyle çıkması bekleniyor.

SORUMLULUK ALMALISIN
Bu kadro içinde son dönemde formsuzlukları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Emre Akbaba ve Diagne kritik rol üstlenecek. Buna karşılık Terim'in iki oyuncusuna güveni tam... Diagne ve Emre Akbaba ile bire bir görüşmeler yapan Terim, Kayserispor maçının oldukça zor geçeceğini belirterek, "Sıra size geldi ve forma fırsatını iyi kullanın" dedi. Terim, orta sahada düşündüğü Akbaba'dan kilidi açmasını istedi. Paslarına ve hızına ihtiyacı olduğunu anlattı. Diagne'den de saha içinde daha fazla sorumluluk almasını istedi.

ALTYAPIDAN DESTEK ALACAK
Kayserispor maçı öncesinde Fatih Terim'in kullanabileceği 14 oyuncu bulunuyor. 21 kişilik maç kadrosunu tamamlamak için takımı genç oyuncularla takviye edecek. Emin, Ali Yavuz, Kerem ve Sekidika maç kadrosunda yer alacak. Tecrübeli teknik adamın U19'dan genç kaleci Emircan, forvet Erencan ile stoper Işık Kaan'ı maç kadrosuna alması bekleniyor.

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