Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan ve bu sezon şampiyonluğu kaptırmak istemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları erkenden başladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda planlamalarını yürüten sarı-kırmızılılar, rotayı iç transfere çevirdi.

TERİM SARACCHI'Yİ İSTEDİ! Geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin euro karşılığında 1.5 yıllığına Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi, takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Fatih Terim'in yoğun isteği üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar, Saracchi'nin bonservisi için Alman kulübüyle masaya oturdu.

12 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI Hürriyet'in haberine göre; Leipzig 12 milyon euro'ya kadroya kattığı yıldız sol bek için Galatasaray'dan 5 milyon euro talep etti.

Böylelikle Alman ekibi de 22 yaşındaki Uruguyalı futbolcunun satışına olumlu yaklaşmış oldu.

BİR SONRAKİ ADIMI BÜTÇE BELİRLEYECEK Sezon sonuna kadar Finansal Fair Play kısıtlamalarına tabi olan Aslan, transfer geliri elde ederse ocakta Leipzig ile masaya oturacak.

Marcao ve Luyindama gibi transferde gözde isimlere cazip teklif gelip gelmemesi, satışları belirleyecek.

Eğer 10 milyon euro ve üzeri bir bedelli oyuncu satışı gerçekleşirse Saracchi'nin bonservisi devre arasında alınacak.