Haberler Galatasaray Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

istedi bonservisini alıyor! masada | Son dakika haberleri

Devre arası öncesi planlamalara erkenden başlayan , rotayı iç transfere çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör 'in performansından memnun kaldığı yıldız futbolcunun bonservisini alabilmek için harekete geçti ve kulübüyle masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:25 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:30
Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan ve bu sezon şampiyonluğu kaptırmak istemeyen 'da çalışmaları erkenden başladı.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

Teknik direktör 'in raporları doğrultusunda planlamalarını yürüten sarı-kırmızılılar, rotayı iç transfere çevirdi.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

TERİM SARACCHI'Yİ İSTEDİ!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin euro karşılığında 1.5 yıllığına 'den kiralanan , takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

'in yoğun isteği üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar, Saracchi'nin bonservisi için Alman kulübüyle masaya oturdu.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

12 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre; 12 milyon euro'ya kadroya kattığı yıldız sol bek için 'dan 5 milyon euro talep etti.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

Böylelikle Alman ekibi de 22 yaşındaki Uruguyalı futbolcunun satışına olumlu yaklaşmış oldu.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

BİR SONRAKİ ADIMI BÜTÇE BELİRLEYECEK

Sezon sonuna kadar Finansal Fair Play kısıtlamalarına tabi olan Aslan, geliri elde ederse ocakta ile masaya oturacak.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

Marcao ve Luyindama gibi transferde gözde isimlere cazip teklif gelip gelmemesi, satışları belirleyecek.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

Eğer 10 milyon euro ve üzeri bir bedelli oyuncu satışı gerçekleşirse Saracchi'nin bonservisi devre arasında alınacak.

Fatih Terim istedi Galatasaray bonservisini alıyor! Transfer masada | Son dakika haberleri

Bu sezon formasıyla 6 karşılaşmaya çıkan , 1 de asist kaydetti.

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