Pandev: Galatasaray büyük hataydı

Napoli'den Galatasaray'a transfer olan bir sezon sonra ayrılan Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu. Pandev'in Galatasaray macerasına değinen Corsi, bu tercihin büyük bir hatası olduğunu ileri sürdü. Ünlü menajer; "Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belki de tek hatası Galatasaray'dı. Orada başarılı olamadı" diye konuştu.