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Pandev: büyük hataydı

'den 'a olan bir sezon sonra ayrılan ile alakalı menajer açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:27 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Pandev: Galatasaray büyük hataydı

'den 'a olan bir sezon sonra ayrılan ile alakalı menajer açıklamalarda bulundu. Pandev'in Galatasaray macerasına değinen Corsi, bu tercihin büyük bir hatası olduğunu ileri sürdü. Ünlü menajer; "Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belki de tek hatası Galatasaray'dı. Orada başarılı olamadı" diye konuştu.

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