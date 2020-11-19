Napoli'den Galatasaray'a transfer olan bir sezon sonra ayrılan Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu. Pandev'in Galatasaray macerasına değinen Corsi, bu tercihin büyük bir hatası olduğunu ileri sürdü. Ünlü menajer; "Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belki de tek hatası Galatasaray'dı. Orada başarılı olamadı" diye konuştu.
Pandev: Galatasaray büyük hataydı
Napoli'den Galatasaray'a transfer olan bir sezon sonra ayrılan Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:27 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50