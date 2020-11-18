Haberler Galatasaray Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

haberleri... zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

Üst üste elde ettiği galibiyetlerle çıkış yakalayan 'da yaşanan sakatlıklar ve corona virüsü vakaları teknik direktör 'i zor duruma soktu. 7 yeni ismin takımdan eksilmesi üzerine Terim'in nasıl bir 11 kuracağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 03:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 05:18
Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

Arda dışında yine deplasmanında ilk 11'de forma giyen iki as oyuncunun (, Okan) daha testi pozitif çıkınca zor durumda kaldı ve dünkü idmanı iptal etti.

Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

Babel ve Omar ile Kongo'dan kasık sakatlığıyla dönen Luyindama dışında bir kötü haber de Etebo'dan geldi.

Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

Nijeryalı futbolcu, milli takımının maçında sakatlandı.

Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

Sabah'ın haberine göre; 'a karşı oynayamayacak bu 7 ismin bir sonraki hafta deplasmanına yetişmeleri de şüpheli.

Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

Tedavisi süren Falcao'nun da durumu belirsiz. Terim eksiklerden dolayı Emre Akbaba ve Diagne'yi Kayseri maçında 11'de kullanabilir.

Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

İşte Terim'in Kayserispor maçı muhtemel 11'i: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Falcao.

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