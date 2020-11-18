Galatasaray haberleri... Fatih Terim zor durumda: İlk 11'i nasıl kuracak?

Arda dışında yine Sivas deplasmanında ilk 11'de forma giyen iki as oyuncunun (Belhanda, Okan) daha testi pozitif çıkınca Fatih Terim zor durumda kaldı ve dünkü idmanı iptal etti.

Babel ve Omar ile Kongo'dan kasık sakatlığıyla dönen Luyindama dışında bir kötü haber de Etebo'dan geldi.

Nijeryalı futbolcu, milli takımının Sierra Leone maçında sakatlandı.

Sabah'ın haberine göre; Kayserispor'a karşı oynayamayacak bu 7 ismin bir sonraki hafta Rize deplasmanına yetişmeleri de şüpheli.

Tedavisi süren Falcao'nun da durumu belirsiz. Terim eksiklerden dolayı Emre Akbaba ve Diagne'yi Kayseri maçında 11'de kullanabilir.