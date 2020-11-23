Galatasaray Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de 9. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Cimbom, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak Samet Aybaba'yı takımın başına getiren Kayserispor'u konuk ediyor.





GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstleniyor.

KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİK

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamıyor.