Haberler Galatasaray Galatasaray Kayserispor maçı CANLI

maçı CANLI

'in 9. haftasında heyecan sona eriyor. Kapanış mücadelesinde , 'u Stadyumu'nda ağırlıyor. Aslan galibiyet serisini sürdürmek isterken, Kayseri ile çıkış yakalamak istiyor. Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:24
Galatasaray Kayserispor maçı CANLI

'de 9. hafta kapanış mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Cimbom, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak 'yı takımın başına getiren Kayserispor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstleniyor.

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KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİK

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamıyor.

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