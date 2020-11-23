Haberler Kayserispor Galatasaray - Kayserispor maçında büyük talihsizlik! Silviu Lung sahayı gözyaşlarıyla terk etti

- maçında büyük talihsizlik! sahayı gözyaşlarıyla terk etti

'in 9. haftasının kapanış maçında sahasında 'u ağırladı. Konuk ekipte sol bek ve kaleci sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Rumen file bekçisi sakatlığının ardından büyük üzüntü yaşadı ve sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:36
Galatasaray - Kayserispor maçında büyük talihsizlik! Silviu Lung sahayı gözyaşlarıyla terk etti

'de ile arasında oynana karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı.

Kayserispor'da ilk olarak sol bek sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserispor'un başarılı kalecisi sakatlandı.

İlk yarının son anlarında topu uzaklaştırmak isteyen Lung sakatlandı ve gözyaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Rumen kaleci, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.







BİZE ULAŞIN