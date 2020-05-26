Galatasaray'a Onyekuru transferinde rakip çıktı! Olympiakos devrede... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Onyekuru'ya sürpriz talip!

'a transferinde rakip çıktı! devrede...

Galatasaray'a Onyekuru transferinde rakip çıktı! Olympiakos devrede...

'ın gelecek planlarında büyük bir yeri olan Nijeryalı yıldız futbolcu 'ya yeni bir talip çıktı. Monaco'nun satış listesine koyduğu Onyekuru için Galatasaray ve yarışıyor.

Son şampiyonlukta muhteşem bir katkı sunan ardından Monaco'nun yolunu tutan , geçtiğimiz döneminde 'a geri döndü. Performansına kaldığı yerden devam eden ve taraftarın çok sevdiği Henry Onyekuru'ya transferde rakip çıktı. Spor'un haberine göre, gelecek sezonlar için de takımda düşünülen Nijeryalı yıldıza 'dan talip var. Nijeryalı oyuncu için, 'un da devreye girdiği öne sürüldü.

Yönetim, Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için Monaco kulübü ile temas halinde. Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un da Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Fransız ekibi Monaco ise, mali tedbir olarak içlerinde Onyekuru'nun da olduğu birçok futbolcusunu satış listesine koydu.

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 18:08
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