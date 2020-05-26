Galatasaray'a Onyekuru transferinde rakip çıktı! Olympiakos devrede...
Galatasaray'ın gelecek planlarında büyük bir yeri olan Nijeryalı yıldız futbolcu Onyekuru'ya yeni bir talip çıktı. Monaco'nun satış listesine koyduğu Onyekuru için Galatasaray ve Olympiakos yarışıyor.
Son şampiyonlukta muhteşem bir katkı sunan ardından Monaco'nun yolunu tutan Onyekuru, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'a geri döndü. Performansına kaldığı yerden devam eden ve taraftarın çok sevdiği Henry Onyekuru'ya transferde rakip çıktı. TRT Spor'un haberine göre, gelecek sezonlar için de takımda düşünülen Nijeryalı yıldıza Yunanistan'dan talip var. Nijeryalı oyuncu için, Olympiakos'un da devreye girdiği öne sürüldü.
Yönetim, Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için Monaco kulübü ile temas halinde. Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un da Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Fransız ekibi Monaco ise, mali tedbir olarak içlerinde Onyekuru'nun da olduğu birçok futbolcusunu satış listesine koydu.
- 26.05.2020
- Güncelleme: 26.05.2020 18:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Onyekuru transferinde rakip çıktı! Olympiakos devrede... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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