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26 Mayıs 2020, Salı
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'in transferinde anlaşma sağladı!

Galatasaray Garry Rodrigues'in transferinde anlaşma sağladı!

'nin Al İttihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı 'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arabistan Ligi ekibinin 'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için bonservis taksidi borcu bulunuyordu ve bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Her iki taraf da kalan 500 bin dolarlık mebla konusunda anlaşma sağladı.

ekiplerinden 'de kiralık olarak forma giyen için Kulübü, 'a olan bonservis taksidi borcunu ödeyecek. Sarı kırmızılıların taksidin gecikmesi sonrası 'ya gitmeye hazırlandığı biliniyordu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde kalan 500 bin dolar için anlaşma sağlandı.

Galatasaray'ın 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues için son taksit ödenmemişti. Kalan 500 bin dolarlık taksit üzerinden görüşme gerçekleştiren iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ittihad Kulübü 250 bin dolarlık ödemeyi 'de bankaların açılmasıyla birlikte yaparak taksidi bitirecek.

Al Ittihad ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


  1. 26.05.2020
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