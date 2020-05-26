Galatasaray Garry Rodrigues'in transferinde anlaşma sağladı!
Fenerbahçe'nin Al İttihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arabistan Ligi ekibinin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için bonservis taksidi borcu bulunuyordu ve bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Her iki taraf da kalan 500 bin dolarlık mebla konusunda anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için Al Ittihad Kulübü, Galatasaray'a olan bonservis taksidi borcunu ödeyecek. Sarı kırmızılıların taksidin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlandığı biliniyordu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde kalan 500 bin dolar için anlaşma sağlandı.
Galatasaray'ın 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues için son taksit ödenmemişti. Kalan 500 bin dolarlık taksit üzerinden görüşme gerçekleştiren iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ittihad Kulübü 250 bin dolarlık ödemeyi Türkiye'de bankaların açılmasıyla birlikte yaparak taksidi bitirecek.
Al Ittihad ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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