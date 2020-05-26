Galatasaray Garry Rodrigues'in transferinde anlaşma sağladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için Al Ittihad Kulübü, Galatasaray'a olan bonservis taksidi borcunu ödeyecek. Sarı kırmızılıların taksidin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlandığı biliniyordu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde kalan 500 bin dolar için anlaşma sağlandı.

Galatasaray'ın 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues için son taksit ödenmemişti. Kalan 500 bin dolarlık taksit üzerinden görüşme gerçekleştiren iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ittihad Kulübü 250 bin dolarlık ödemeyi Türkiye'de bankaların açılmasıyla birlikte yaparak taksidi bitirecek.

Al Ittihad ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



