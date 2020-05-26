Galatasaray'ı topa tuttular! "Neden aldınız?"
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, spekülatif tavırlarından vazgeçmemiş ve kadro dışı kalmıştı. Sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray'a döneceği kesinleşen Diagne, Belçika'da gündem olmaya devam etti. İşte yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bonservisi Galatasaray'da bulunan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Belçika'da dillerden düşmüyor.
Belçika Ligi'nin sona ermesiyle beraber gelecek sezon takımda yer almayacağı ifade edilen ve Galatasaray'a geri gönderilen Diagne için bu kez Belçikalı spor adamları konuştu.
Voetbal24.be adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde "Brugge, Diagne'nin korkunç gelişini unutmak istiyor" ifadelerini kullanırken, oyuncunun ezeli rakibi Anderlecht'in elinden alınmasını büyük bir hata olarak yorumladı.
Belçikalı eski futbolcu Gert Verheyen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferi bir hataydı. Galatasaray'ı takip eden gazetecilerle konuştuysanız, takımının onu kaybetmeyi göze aldığını zaten duyarsınız. Galatasaray'da izlediğim maçlarda onu hiç ama hiç sevmedim. Club Brugge neye dayanarak onu aldı?" dedi.
- 26.05.2020
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- Galatasaray'ı topa tuttular! "Neden aldınız?"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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