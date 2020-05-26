Galatasaray'ı topa tuttular! "Neden aldınız?"

Bonservisi Galatasaray'da bulunan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Belçika'da dillerden düşmüyor.

Belçika Ligi'nin sona ermesiyle beraber gelecek sezon takımda yer almayacağı ifade edilen ve Galatasaray'a geri gönderilen Diagne için bu kez Belçikalı spor adamları konuştu.

Voetbal24.be adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde "Brugge, Diagne'nin korkunç gelişini unutmak istiyor" ifadelerini kullanırken, oyuncunun ezeli rakibi Anderlecht'in elinden alınmasını büyük bir hata olarak yorumladı.

Belçikalı eski futbolcu Gert Verheyen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferi bir hataydı. Galatasaray'ı takip eden gazetecilerle konuştuysanız, takımının onu kaybetmeyi göze aldığını zaten duyarsınız. Galatasaray'da izlediğim maçlarda onu hiç ama hiç sevmedim. Club Brugge neye dayanarak onu aldı?" dedi.