Haberler Galeri Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

Galatasaray gelecek sezonun 10 numarasına imzayı attırmaya çok yaklaştı... Younes Belhanda ile yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom, yaz transfer sezonunda Fatih Terim'in de çok istediği genç yıldıza, orta sahanın 'dinamosu' görevini vermeyi planlıyor... Arap medyasında yer alan habere göre yıldız futbolcunun kulübü, oyuncuya Galatasaray ile görüşmesinden dolayı gelecek sezonun planlamalarında yer vermedi. İşte o isim ve transferde yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

26 Mayıs 2020 Salı 12:54 Güncelleme: 26.05.2020 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





