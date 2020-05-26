Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

Galatasaray gelecek sezonun 10 numarasına imzayı attırmaya çok yaklaştı... Younes Belhanda ile yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom, yaz transfer sezonunda Fatih Terim'in de çok istediği genç yıldıza, orta sahanın 'dinamosu' görevini vermeyi planlıyor... Arap medyasında yer alan habere göre yıldız futbolcunun kulübü, oyuncuya Galatasaray ile görüşmesinden dolayı gelecek sezonun planlamalarında yer vermedi. İşte o isim ve transferde yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Mayıs 2020 Salı 12:54 Güncelleme: 26.05.2020 12:54
Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı... Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

Takımın kritik bölgelerinde değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceliğini genç isimlere veriyor.

Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

ALTYAPI HAMLESİ
Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran itibariyle başlaması planlanan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, sonrasında rotasyona gidecek.

Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

Altyapıdan çıkacak isimleri yaz kampına dahil etmeyi planlayan Fatih Terim'in hamleleri bununla sınırlı kalmayacak.

Galatasaray'ın gözdesinden karar! Veda sonrası yeni rota...

Takım içerisinde yaşı geçen oyuncularla da yollarını ayıracak Terim, bu isimler yerine genç ve gelecek vadeden isimleri ilk 11'e monte edecek.

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