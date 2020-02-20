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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Fatih Terim rekabette 4-1 önde

rekabette 4-1 önde

Fatih Terim rekabette 4-1 önde

Derbi öncesi 'ın en büyük kozlarından birisi kuşkusuz 'in tecrübesi olacak. Zira Terim'in, 'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

İki teknik adam bugüne kadar 12 kez karşı karşıya gelirken Terim, tüm maçlara 'ın başında çıktı. Yanal ise Denizlispor, , ve 'yi çalıştırdı. Maçlarda Terim 4 galibiyet yaşadı, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. 7 maç ise berabere bitti.

  1. 20.2.2020
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