Fatih Terim rekabette 4-1 önde

İki teknik adam bugüne kadar 12 kez karşı karşıya gelirken Terim, tüm maçlara Galatasaray'ın başında çıktı. Yanal ise Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Maçlarda Terim 4 galibiyet yaşadı, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. 7 maç ise berabere bitti.