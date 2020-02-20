Fatih Terim rekabette 4-1 önde
Derbi öncesi Galatasaray'ın en büyük kozlarından birisi kuşkusuz Fatih Terim'in tecrübesi olacak. Zira Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.
İki teknik adam bugüne kadar 12 kez karşı karşıya gelirken Terim, tüm maçlara Galatasaray'ın başında çıktı. Yanal ise Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Maçlarda Terim 4 galibiyet yaşadı, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. 7 maç ise berabere bitti.
- 20.2.2020
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Toplam 2
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ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Fatih Terim rekabette 4-1 önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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