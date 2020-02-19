Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi müjdesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi müjdesi!

derbisi öncesi 'a müjdesi!

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi müjdesi!

'in 23. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak 'a Kasımpaşa mücadelesinde 4. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo 'den müjdeli haber geldi.

'ın devre arasında Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncusu Marcelo 'nin bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

Uruguaylı savunmacının derbisine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda bir sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

NE OLMUŞTU?

'de Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi sahaya 11'de çıkmıştı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Saracchi girdiği mücadele sonrası karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Martin Linnes'e bırakmıştı. Büyük üzüntü yaşan genç futbolcu, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 15:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN