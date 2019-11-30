7 milyonluk katkı
Brugge maçında golünü atan Adem Büyük, 900 bin euro'luk primde katkı sağladı. Adem bu maçla 5.67 milyon TL'lik gelirde rol oynadı. 32 yaşındaki yıldız Kayseri'de galibiyet golünü atarak, beraberlikte 1.3 milyon TL kazanacak Aslan'a 2.6 milyon TL getirmişti. Yıllık 3.5 milyon TL kazanan Adem, kaba hesapla takımına yaklaşık 2 katını kazandırdı.
- 30.11.2019
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