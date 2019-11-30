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30 Kasım 2019, Cumartesi
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7 milyonluk katkı

7 milyonluk katkı

Brugge maçında golünü atan , 900 bin euro'luk primde katkı sağladı. Adem bu maçla 5.67 milyon TL'lik gelirde rol oynadı. 32 yaşındaki yıldız 'de galibiyet golünü atarak, beraberlikte 1.3 milyon TL kazanacak Aslan'a 2.6 milyon TL getirmişti. Yıllık 3.5 milyon TL kazanan Adem, kaba hesapla takımına yaklaşık 2 katını kazandırdı.

Brugge maçında golünü atan , 900 bin euro'luk primde katkı sağladı. Adem bu maçla 5.67 milyon TL'lik gelirde rol oynadı. 32 yaşındaki yıldız 'de galibiyet golünü atarak, beraberlikte 1.3 milyon TL kazanacak Aslan'a 2.6 milyon TL getirmişti. Yıllık 3.5 milyon TL kazanan Adem, kaba hesapla takımına yaklaşık 2 katını kazandırdı.
  1. 30.11.2019
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