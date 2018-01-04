 G.Saray'ın eski yıldızı dönerci oldu! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'ın eski yıldızı dönerci oldu!

    G.Saray'ın eski yıldızı dönerci oldu!

    'ın eski yıldızı dönerci oldu!..

    formasını iki sezon terlettikten sonra sezon başında Japon Vissel kobe'ye transfer olan Alman yıldız, ilk olarak Almanspor giyim markası Strassen Kicker'le ortak olmuştu. Bununla yetinmeyen Alman yıldız daha sonra Ice Cream United'la dondurma sektörüne girdi. Podolski son olarak da Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.

    'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'ın eski yıldızı dönerci oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN