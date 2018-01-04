G.Saray'ın eski yıldızı dönerci oldu!

Galatasaray formasını iki sezon terlettikten sonra sezon başında Japon Vissel kobe'ye transfer olan Alman yıldız, ilk olarak Almanspor giyim markası Strassen Kicker'le ortak olmuştu. Bununla yetinmeyen Alman yıldız daha sonra Ice Cream United'la dondurma sektörüne girdi. Podolski son olarak da Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.

Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.



