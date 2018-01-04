Fener'e golüm var
“Lyon metrosunda bir F.Bahçe taraftarıyla karşılaştım. İlk defa bir insanın yüzüne bakıp yalan söyledim. Onun takımına gol atmama sözü verdim ama yakalarsam tabii ki atacağım”
KRALLIK İKİNCİ HEDEF
Bafetimbi Gomis, sezon sonunda şampiyonluğun gol krallığından çok daha değerli olduğunu belirtti. Yıldız golcü "Biz bir takımız. Atılan ve yenilen her golde payımız eşit. Gol krallığı mı? Evet bunu kazanmak isterim ama daha çok istediğim bir şey var o da şampiyonluk" ifadesini kullandı. 32 yaşındaki Gomis tek şampiyonluğunu Saint-Etienne forması giyerken 2003- 2004 sezonunda Fransa 2. Ligi'nde yaşadı. Tecrübeli forvet, 1. Lig seviyesinde ilk şampiyonluğunu Galatasaray ile yaşamayı hedefliyor.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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