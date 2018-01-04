 Fener'e golüm var – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Fener'e golüm var

    Fener'e golüm var

    “Lyon metrosunda bir F.Bahçe taraftarıyla karşılaştım. İlk defa bir insanın yüzüne bakıp yalan söyledim. Onun takımına gol atmama sözü verdim ama yakalarsam tabii ki atacağım”

    Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi tatil için gittiği Fransa'da ilginç ifadeler kullandı. 32 yaşındaki forvet bir dönem formasını giydiği Lyon'da keyifli vakit geçirirken metroya da bindi. Gomis "Herkese mutlu yıllar diliyorum. Kendime de şampiyonluk yaşayacağım bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli forvet, "Lyon metrosunda bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştım. Onun takımına gol atmamam için benden söz aldı. İlk defa birinin yüzüne bakıp yalan söyledim. Beni izliyorsa burada ondan özür diliyorum çünkü yakalarsam Fenerbahçe'ye tabii ki gol atacağım" diye konuştu.

    KRALLIK İKİNCİ HEDEF
    Bafetimbi Gomis, sezon sonunda şampiyonluğun gol krallığından çok daha değerli olduğunu belirtti. Yıldız golcü "Biz bir takımız. Atılan ve yenilen her golde payımız eşit. Gol krallığı mı? Evet bunu kazanmak isterim ama daha çok istediğim bir şey var o da şampiyonluk" ifadesini kullandı. 32 yaşındaki Gomis tek şampiyonluğunu Saint-Etienne forması giyerken 2003- 2004 sezonunda Fransa 2. Ligi'nde yaşadı. Tecrübeli forvet, 1. Lig seviyesinde ilk şampiyonluğunu ile yaşamayı hedefliyor.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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