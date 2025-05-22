Al Ahli-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli-Al Ettifaq maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.