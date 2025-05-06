Leroy Sane kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Leroy Sane istatistikleri

Futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren Leroy Sane kariyeri boyunca performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Hızı, çevikliği ve oyun zekâsı ile ön plana çıkan yıldız futbolcu, rakip savunmalara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Özel yeteneklerden biri olmayı başaran ve genç yaşlardan itibaren önemli başarılara imza atan Leroy Sane, Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyiyor. Peki, Leroy Sane kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Leroy Sane'nin istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar...

LEROY SANE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Leroy Sane 11 Ocak 1996 yılında Almanya'nın Essen bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren Avrupa'nın önemli kulüplerinde futbol kariyerine devam eden 29 yaşındaki yıldız isim, aynı zamanda Almanya Milli Takım formasını da giyiyor.

LEROY SANE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol hayatına 2011 yılında Schalke 04 U17 takımında başlayan Leroy Sane kariyeri boyunca önemli takımlarda yer almayı başardı. Almanya'nın köklü kulübünde gösterdiği performansla kısa süre içerisinde Manchester City'e transfer olan Sane, İngiliz takımında 5 sezon forma giydi. Ardından Bayern Münih kadrosuna katılan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, istikrarlı bir şekilde oynayamaya devam ediyor.

LEROY SANE İSTATİSTİKLERİ

Schalke 04 U17 takımıyla profesyonel kariyerine adım atan Leroy Sane istatistikleri ile de Alman futbolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi. İşte Leroy Sane'nin istatistikleri:

-584 maç -156 gol -124 asist

LEROY SANE'NİN OYNADIĞI MEVKİLER

Hücum yollarında önemli bir opsiyon olarak Avrupa'nın önemli takımlarında süre bulan Leroy Sane, sağ ve sol kanat mevkilerinde oynamaktadır. Ayrıca on numara bölgesinde de süre bulan deneyimli futbolcu, rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

LEROY SANE PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 38 milyon Euro. En yüksek piyasa değerine Manchester City forması giyerken 2018-2019 yılları arasında ulaşan Sane, bu yıllarda 100 milyon Euro seviyesini görmüştü.