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Haberler Futbol Neymar 17 ay sonra Brezilya Milli Takımı’na geri döndü!

Neymar 17 ay sonra Brezilya Milli Takımı’na geri döndü!

Brezilya futbolunun yıldız ismi Neymar, 17 aylık bir aranın ardından Brezilya milli takımı kadrosuna yeniden çağrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 19:10
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Neymar 17 ay sonra Brezilya Milli Takımı’na geri döndü!

Brezilya futbolunun yıldız ismi Neymar, 17 aylık bir aranın ardından Brezilya milli takımı kadrosuna yeniden çağrıldı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Ekim 2023'te Brezilya'nın Uruguay'a karşı oynadığı maçta yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Neymar'ın yeniden milli takıma çağrılması, Brezilya futbolseverleri arasında büyük bir heyecan yarattı. Teknik direktör Dorival Júnior'un açıkladığı kadroda yer alan Neymar'ın, CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ve Arjantin'e karşı forma giymesi bekleniyor.

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