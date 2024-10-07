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Haberler Futbol

Ndombele Fransa'da gündem oldu! "Geçen her hafta..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Tottenham'dan kiraladığı ancak hem kilo problemi hem de gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Tanguy Ndombele, sezon başında transfer olduğu Nice'te küllerinden doğdu. Fransız futbolcu, bu sezon 3. kez Ligue 1'de haftanın 11'ine seçilirken; Nice Teknik Direktörü Franck Haise de öğrencisiyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:49
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Ndombele Fransa'da gündem oldu! "Geçen her hafta..."

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Tanguy Ndombele Fransa'daki performansıyla dikkat çekiyor.

Ligue 1'de bu hafta oynanan maçta Nice sahasında PSG ile berabere kalırken Ndombele üçüncü kez haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız futbolcu, 3 ve 5. haftanın ardından da haftanın 11'ine seçilmişti.

"OYNAMAM GEREKEN BİR NOKTADAYIM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tanguy Ndombele, "Kariyerimde, oynamam gereken bir noktadayım. Kanıtlamam gereken şeyler var ve oynamanın ötesinde bazı hisleri yeniden keşfetmek istiyorum." dedi.

"GEÇEN HER HAFTA DAHA İYİ OLACAK"

Paris Saint Germain maçı sonrası konuşan Nice Teknik Direktörü Franck Haise ise şunları söyledi, "Onu zorlamayacak şekilde hazırlık yaptık. Geçen her hafta daha iyi olacak."

NTV Spor'un derlediği haberde; Fransa'daki yayıncı kuruluşta Ndombele için, "Ndombele bu akşam Zaire-Emery'ye bir ders verdi. Kızgınım çünkü bu 27 yaşındaki adamın milli takımda olması gerekiyor." yorumu yapıldı.

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