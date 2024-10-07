Ndombele Fransa'da gündem oldu! "Geçen her hafta..."

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Tanguy Ndombele Fransa'daki performansıyla dikkat çekiyor.

Ligue 1'de bu hafta oynanan maçta Nice sahasında PSG ile berabere kalırken Ndombele üçüncü kez haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız futbolcu, 3 ve 5. haftanın ardından da haftanın 11'ine seçilmişti.

"OYNAMAM GEREKEN BİR NOKTADAYIM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tanguy Ndombele, "Kariyerimde, oynamam gereken bir noktadayım. Kanıtlamam gereken şeyler var ve oynamanın ötesinde bazı hisleri yeniden keşfetmek istiyorum." dedi.

"GEÇEN HER HAFTA DAHA İYİ OLACAK"

Paris Saint Germain maçı sonrası konuşan Nice Teknik Direktörü Franck Haise ise şunları söyledi, "Onu zorlamayacak şekilde hazırlık yaptık. Geçen her hafta daha iyi olacak."

NTV Spor'un derlediği haberde; Fransa'daki yayıncı kuruluşta Ndombele için, "Ndombele bu akşam Zaire-Emery'ye bir ders verdi. Kızgınım çünkü bu 27 yaşındaki adamın milli takımda olması gerekiyor." yorumu yapıldı.