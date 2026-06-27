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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dirk Kuyt'ın, daha önce birlikte çalıştığı eski öğrencisinin transferi için devreye girdiği öğrenildi. Hollandalı futbol adamının, söz konusu ismin kadroya kazandırılması adına yönetimle birlikte girişimlere başladığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 12:19
Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Sarı lacivertl yönetim transfer listesinde bulunan birçok isimle görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Öte yandan Kanarya'da transfer operasyonuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dirk Kuyt'ın, transferde sürpriz bir isim için devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

DIRK KUYT'TAN, SIMION MICHEZ ÖNERİSİ!

Transferfeed'de yer alan habere göre; Dirk Kuyt, daha önce beraber çalıştığı 24 yaşındaki kanat Simion Michez'in durumu hakkında bilgi aldı.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Kuyt'ın daha önce Belçika'da Beerschot'ta birlikte çalıştığı Kamerunlu futbolcuyu, Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Şu anda Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag forması giyen Michez'in, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl olmasına rağmen takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Çekya ekibinin, genç yıldızın ayrılığına onay verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Simion Michez'in ise yeniden Belçika'ya dönmek istediği ve oradaki birçok takımla temas halinde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Ancak Belçika doğumlu futbolcunun, Dirk Kuyt faktörüyle Fenerbahçe'ye gelebileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!

Simion Michez geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Sigma Olomouc takımında toplam 22 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi

Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Michez, 6 ay süren Sigma Olomouc macerasının ardından ocak ayında Slavia Prag'a döndü. Michez, Slavia Prag'da istediği şansı yakalayamamış ve B takıma gönderilmişti.

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