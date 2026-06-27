Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dirk Kuyt'ın, daha önce birlikte çalıştığı eski öğrencisinin transferi için devreye girdiği öğrenildi. Hollandalı futbol adamının, söz konusu ismin kadroya kazandırılması adına yönetimle birlikte girişimlere başladığı ifade ediliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 12:19
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dirk Kuyt'ın, transferde sürpriz bir isim için devreye girdiği öğrenildi.
DIRK KUYT'TAN, SIMION MICHEZ ÖNERİSİ!
Transferfeed'de yer alan habere göre; Dirk Kuyt, daha önce beraber çalıştığı 24 yaşındaki kanat Simion Michez'in durumu hakkında bilgi aldı.
Kuyt'ın daha önce Belçika'da Beerschot'ta birlikte çalıştığı Kamerunlu futbolcuyu, Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği belirtildi.
Şu anda Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag forması giyen Michez'in, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl olmasına rağmen takımdan ayrılacağı kaydedildi.
Çekya ekibinin, genç yıldızın ayrılığına onay verdiği aktarıldı.
Simion Michez'in ise yeniden Belçika'ya dönmek istediği ve oradaki birçok takımla temas halinde olduğu ifade edildi.
Ancak Belçika doğumlu futbolcunun, Dirk Kuyt faktörüyle Fenerbahçe'ye gelebileceği vurgulandı.
GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Simion Michez geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Sigma Olomouc takımında toplam 22 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Michez, 6 ay süren Sigma Olomouc macerasının ardından ocak ayında Slavia Prag'a döndü. Michez, Slavia Prag'da istediği şansı yakalayamamış ve B takıma gönderilmişti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.