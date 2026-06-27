Şu anda Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag forması giyen Michez'in, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl olmasına rağmen takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Simion Michez'in ise yeniden Belçika'ya dönmek istediği ve oradaki birçok takımla temas halinde olduğu ifade edildi.